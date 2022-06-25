الأرصاد: تأثير طفيف للعاصفة التي ضربت الساحل السوري

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم السبت أن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة ستكون اقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة تزامنا مع العاصفة الرعدية والأمطار الغزيرة التي ضربت الساحل السوري

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" من المتوقع أن تشهد المملكة زيادة تدريجية في سرعة الرياح خلال الساعات القادمة وستكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية





ويشمل تأثير العاصفة الرعدية على تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر.

وشهدت معظم المحافظات السورية عاصفة مطرية قوية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة.





