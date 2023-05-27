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السبت، 27-05-2023 06:08 ص

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث  يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ،  وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبيا إلى حارة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم/س في بعض المناطق وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً:  الأجواء مغبرة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


 التحذيرات ليوم السبت :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.


 




 

 


 

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