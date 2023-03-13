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الإثنين، 13-03-2023 11:58 ص

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم من أواسط أوروبا

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الوكيل الإخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة ستتأثر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب  بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من أواسط أوروبا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة.

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وأضاف آل خطاب بأنه وتدريجياً يتعمق تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي حيث تصبح الاجواء غائمة و تهطل الامطار وتمتد لتشمل كافة مناطق المملكة تكون غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.


حيث شدد آل خطاب في تصريحاته على ضرورة الحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة .
كما أكد على التحذيرات المصاحبة للمنخفض الجوي وهي :
- خطر العواصف الرعدية .


- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية
- خطر شدة سرعة الرياح في جنوب وشرق المملكة


 




 

 


 

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