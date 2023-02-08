الأرصاد: تراكمات ثلجية على ارتفاع يزيد عن 900م اليوم

الوكيل الاخباري - الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ومع ساعات الفجر قد تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع تساقط زخات من الثلج بين الحين والاخر فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 900 م عن سطح البحر وما يزيد، مع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية ومع ساعات المساء والليل يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح وفق دائرة الارصاد.



خليج العقبة: الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة قد تنشط احياناً مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، ويكون البحر متوسط الموج .

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التحذيرات:

- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي تشهد تساقطات ثلجية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بأنواعها المختلفة.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية