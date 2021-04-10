السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 10-04-2021 12:22 م

لا مؤشرات على هطول الأمطار

الأرصاد تكشف لـ الوكيل حالة الطقس في أول يوم من رمضان

ارصد
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب،  أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال "تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في الأيام القادمة".

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وبين آل خطاب ، السبت،  لـ"الوكيل الإخباري"، أنّ درجات الحرارة ستصل يوم الأربعاء القادم إلى (22) درجة مئوية .

 

وزاد " ستتراوح درجات الحرارة ما بين 25 الى 27 درجة مئوية ، خلال الأسبوع الحالي".

 

" لا يوجد مؤشرات - حاليا - على هطول الأمطار في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك"، وفق آل خطاب.

 

 

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