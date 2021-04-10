الأرصاد تكشف لـ الوكيل حالة الطقس في أول يوم من رمضان

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب، أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال "تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في الأيام القادمة".

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وبين آل خطاب ، السبت، لـ"الوكيل الإخباري"، أنّ درجات الحرارة ستصل يوم الأربعاء القادم إلى (22) درجة مئوية .

وزاد " ستتراوح درجات الحرارة ما بين 25 الى 27 درجة مئوية ، خلال الأسبوع الحالي".

" لا يوجد مؤشرات - حاليا - على هطول الأمطار في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك"، وفق آل خطاب.

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