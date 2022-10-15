السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 01:38 م

الأرصاد تنفي تأثر المملكة بمنخفض جوي قوي غداً

غيوم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
نفى مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ما تم تداوله حول منخفض جوي قوي يؤثر على المملكة غداً الأحد.

اضافة اعلان


وأوضح آل خطاب اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوية ضعيفة ظهر الأحد مع ارتفاع على درجات الحرارة وظهور كميات من الغيوم من متوسط إلى عالية الارتفاع.


وحول الأمطار أشار إلى وجود احتمالية ضعيفة لتساقط زخات مطرية خفيفة على أجزاء من شمال المملكة في فترة محدودة بعد الظهيرة غداً.


وتابع " تصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة إلى 30 درجة مئوية غداً أما في مناطق الأغوار تصل خلال النهار إلى 36 درجة مئوية .


وختم أن الحالة الجوية ستستقر يوم الاثنين القادم ضمن معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخريف 8

أجواء خريفية في المملكة اليوم السبت

غيوم

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة غداً

www.elmostaqbal.com_2022-09-22_16-08-36_517921

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

10202211194036400878660

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

الوكيل نهار

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

غيوم

الأرصاد تحدد موعد بدء تأثير الأجواء الباردة على المملكة

أخبار متعلقة
www.elmostaqbal.com_2022-09-22_16-08-36_517921

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

10202211194036400878660

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

الوكيل خاص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

عمان خاص

درجات حرارة أقل من معدلاتها في المملكة

خريف

أجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة

الأردن نهار

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم