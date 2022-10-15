الأرصاد تنفي تأثر المملكة بمنخفض جوي قوي غداً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

نفى مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ما تم تداوله حول منخفض جوي قوي يؤثر على المملكة غداً الأحد.

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وأوضح آل خطاب اليوم السبت لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوية ضعيفة ظهر الأحد مع ارتفاع على درجات الحرارة وظهور كميات من الغيوم من متوسط إلى عالية الارتفاع.



وحول الأمطار أشار إلى وجود احتمالية ضعيفة لتساقط زخات مطرية خفيفة على أجزاء من شمال المملكة في فترة محدودة بعد الظهيرة غداً.



وتابع " تصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة إلى 30 درجة مئوية غداً أما في مناطق الأغوار تصل خلال النهار إلى 36 درجة مئوية .



وختم أن الحالة الجوية ستستقر يوم الاثنين القادم ضمن معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

