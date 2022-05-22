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الأحد، 22-05-2022 02:45 م

الأرصاد: هبات رياح قوية وأجواء مائلة للبرودة

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد تؤثر على المملكة رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تؤدي إلى إثارة الغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.

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وبيت الدائرة انه تنخفض درجات الحرارة اليوم الاحد، بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.


أما ليلاً، تكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتحذر الادارة من خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


أما غداً الاثنين، تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ ساعة وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة. 

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