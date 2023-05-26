الارصاد : أمطار رعدية قادمة إلى الأردن

الجمعة 26-05-2023
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الجمعة، 26-05-2023 07:25 م

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ، يوم السبت ، حيث يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبيا الى حارة في اغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

 ليلاً:  الأجواء مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتسقط  زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

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