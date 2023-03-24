الارصاد : أمطار غزيرة قادمة إلى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا يوم السبت بحالة من عدم الإستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة ومغبرة في العديد من المناطق، مع سقوط زخات من المطر في المناطق الجنوبية تمتد تدريجيا لتشمل أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل ان تكون الامطار غزيرة احيانا خاصة في الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً.



ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في اماكن مختلفة من المملكة، يتوقع ان تكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح في الاجزاء الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً.



وتكون الاجواء ليلاً باردة وغائمة جزئياً مع سقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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