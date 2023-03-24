الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

قوات الاحتلال تغلق حاجز جبع شمال القدس

الاحتلال يفرج عن أسير من بيت حانون بعد اعتقال 15 عامًا

الارصاد : أمطار غزيرة قادمة إلى الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عمان

توقيت عمل جسر الملك حسين خلال رمضان

قمة الاتحاد الأوروبي تدعو لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

وزير الشباب يطلق بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم

الملكة تنشر صورًا لإفطار العائلة الهاشمية في رمضان

طبيب يوجه نصائح هامة للأردنيين بشأن الصيام

الجمعة، 24-03-2023 12:49 ص

الارصاد : أمطار غزيرة قادمة إلى الاردن

320232061918205542459


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا يوم السبت بحالة من عدم الإستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة ومغبرة في العديد من المناطق، مع سقوط زخات من المطر في المناطق الجنوبية تمتد تدريجيا لتشمل أماكن مختلفة من المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل ان تكون الامطار غزيرة احيانا خاصة في الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً.

ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة وغائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في اماكن مختلفة من المملكة، يتوقع ان تكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح في الاجزاء الغربية من المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً. 
 
وتكون الاجواء ليلاً باردة وغائمة جزئياً مع سقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320232164951523402940

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

ابراج السادس

درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية اليوم

3202318152320536624807

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة في هذا الموعد

3

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

ازمة

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

شجرة2

اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
3202318152320536624807

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة في هذا الموعد

مطر6

أمطار يصحبها الرعد تشهدها مناطق في المملكة اليوم

1678427116935

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن حتى الاثنين المقبل

320237171024718539335

الاردن على موعد مع منخفض جوي وامطار غزيرة

مطر4

المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر الاسبوع القادم - تفاصيل

رعد2

أمطار يصحبها الرعد والبرد تشهدها مناطق في المملكة