الأربعاء 26-01-2022
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الارصاد: اشتداد الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل

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الأربعاء، 26-01-2022 08:16 ص

الارصاد: اشتداد الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل

ثلوج ٢


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي؛ الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتدريجياً واعتباراً من ساعات الظهيرة  تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق  تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000متر عن سطح البحر وما يزيد، وتعبر المملكة خلال ساعات الليل جبهة هوائية أشد برودة حيث تمتد الهطولات الثلجية لتشمل المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 700 متر، كما ويتوقع أن تكون الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل المتأخرة غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتتحول الرياح الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة.

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خليج العقبة: الأجواء باردة مع ظهور الغيوم المنخفضة ويتوقع سقوط زخات من الأمطار خلال ساعات الليل والرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، ويكون البحر مائجاً. 


 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات.


- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل.


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.


 




 

 


 

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