الارصاد : المملكة على موعد مع الامطار اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء اليوم الاثنين معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء مختلفة من المملكة .



ليـــلاً: الاجواء مائلة للبرودة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتبقى الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة.

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