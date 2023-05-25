الخميس 25-05-2023
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الخميس، 25-05-2023 05:00 م

الارصاد : امطار رعدية في أماكن مختلفة بالمملكة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم السبت بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وحارة نسبيا الى حارة في اغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول مساءً الى  جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

ليلاً:  الأجواء مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

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