الارصاد : ثلوج متوقعة فجر الاثنين

الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان المملكة على موعد مع منخفضين هذا الاسبوع حيث ان المنخفض الأول يؤثر على المملكة من مساء الأحد إلى مساء الإثنين.

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وفي تفاصيل المنخفض الاول تهطل زخات من المطر مساء اليوم الأحد في شمال المملكة تمتد ليلاً الى المناطق الوسطى، ومع عبور الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي ليلاً، تكون الهطولات غزيرة على فترات مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومصحوبة بتساقط البرد وحدوث الرعد ، كما وتمتد زخات من المطر للأجزاء الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.



وهناك احتمالية ضعيفة بعد منتصف ليل الأحد / فجر الإثنين لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية (الشراه).











