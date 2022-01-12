الارصاد : زخات من الثلوج مساء الجمعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان تأثير الكتلة الهوائية الباردة والمصاحبة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة سيتعمق يوم الجمعة .



واشارت انه سيطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، حيث يتوقع ان تكون الهطولات غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ويحتمل مع ساعات الليل المتاخرة ان تهطل زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج ولفترة قصيرة فوق قمم الجبال العالية الجنوبية .

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