الارصاد : كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تخف سرعة الرياح تدريجياً.



التحذيرات:



احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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