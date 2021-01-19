الثلاثاء 19-01-2021
الوكيل الاخباري

بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الأزرق نهاية الأسبوع الجاري

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

مركز الأزمات يحذر من مخاطر مصاحبة للمنخفض الجوي

الدفاع المدني يتعامل مع 75 حادث انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يودعان الرئيس المصري

الحجاوي يوضح آلية عمل لقاح كورونا

توضيح حكومي حول اعادة فتح قاعات الافراح وقطاعات اخرى

صحة جرش لـ الوكيل: أكثر من 200 شخص تلقوا اللقاح

صحة البلقاء لـ الوكيل: 783 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وموعد اعلان نتائج التوجيهي

الثلاثاء، 19-01-2021 01:13 م

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

64a72d6a-0422-4d2a-adc4-a87389798bc1


الوكيل الاخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب في تقرير خاص عن الحالة الجوية المتوقع تأثيرها اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع نهار الأربعاء هطول زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 م تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد أيضاً المرتفعات الجبلية مادون الـ 1100 م زخات من الثلج ممزوجة بالمطر.

اضافة اعلان

وفي العاصمة عمان قال ال خطاب في تصريح للوكيل الاخباري ان المرتفعات الغربية من عمان كمرتفعات تلاع العلي وخلدا ومنطقة المدينة الطبية وصويلح ستشهد زخات من الثلج . 

 

فيما ستشهد ايضا المرتفعات الشمالية في عجلون زخات ثلجية على فترات .

 

اما المناطق الجنوبية فمن المتوقع ان تشهد مرتفعات الشوبك ومعان والنقب زخات ثلجية خاصة مرتفعات المريغة والقادسية . 


واضاف آل خطاب بأنه ومع تعمق الكتلة الهوائية من أصل قطبي يوم الأربعاء تسود أجواء شديدة البرودة ويستمر هطول الأمطار في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويتوقع تساقط زخات من البرد تكون غزيرة أحياناً قد تتراكم على الطرقات في المناطق الجبلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الطقس

أمطار غزيرة اليوم وغدا وزخات ثلجية في المرتفعات الجنوبية

120211712205572615068

ثلوج وأجواء باردة جداً في الأردن خلال المنخفض الجوي القادم

f63ac421-4349-49b8-acd0-51bfe183731a

الارصاد تنشر تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على المملكة

8a36035d-3423-4184-95ff-66f4d95b4bb1

التفاصيل الكاملة لثلوج الاربعاء واماكن تراكمها في الاردن

الطقس

أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

1202111193641629213878

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
f63ac421-4349-49b8-acd0-51bfe183731a

الارصاد تنشر تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على المملكة

8a36035d-3423-4184-95ff-66f4d95b4bb1

التفاصيل الكاملة لثلوج الاربعاء واماكن تراكمها في الاردن

f63ac421-4349-49b8-acd0-51bfe183731a

الارصاد : ثلوج متوقعة فجر الاثنين

120211313157364728987

اسبوع بارد بامتياز ودرجات حرارة متدنية وتوضيح حول فرصة تساقط الثلوج

ad45e256-8616-421d-b8d2-10f80cb107e6

رسالة تحذير هامة من الارصاد الجوية عن طقس الغد

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

الارصاد للوكيل : لا حالات مطرية حتى نهاية الاسبوع الحالي