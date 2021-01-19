الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

الوكيل الاخباري - صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب في تقرير خاص عن الحالة الجوية المتوقع تأثيرها اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع نهار الأربعاء هطول زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 م تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد أيضاً المرتفعات الجبلية مادون الـ 1100 م زخات من الثلج ممزوجة بالمطر.

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وفي العاصمة عمان قال ال خطاب في تصريح للوكيل الاخباري ان المرتفعات الغربية من عمان كمرتفعات تلاع العلي وخلدا ومنطقة المدينة الطبية وصويلح ستشهد زخات من الثلج .

فيما ستشهد ايضا المرتفعات الشمالية في عجلون زخات ثلجية على فترات .

اما المناطق الجنوبية فمن المتوقع ان تشهد مرتفعات الشوبك ومعان والنقب زخات ثلجية خاصة مرتفعات المريغة والقادسية .



واضاف آل خطاب بأنه ومع تعمق الكتلة الهوائية من أصل قطبي يوم الأربعاء تسود أجواء شديدة البرودة ويستمر هطول الأمطار في أغلب المناطق، تكون غزيرة أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ويتوقع تساقط زخات من البرد تكون غزيرة أحياناً قد تتراكم على الطرقات في المناطق الجبلية.





