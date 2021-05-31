الارصاد : هذا موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله تنحسر يوم الثلاثاء الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بحيث تعود الى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.