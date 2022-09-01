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الخميس، 01-09-2022 11:58 ص

الكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة- تفاصيل

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت دائرة الأرصاد الجوية إن يوم الاثنين القادم سيشهد انتهاء الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة منذ يوم السبت الماضي .

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وتعد هذه الموجة اطول موجة حارة تمر على المملكة خلال صيف 2022.


وقالت الأرصاد الجوية لـ الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة اليوم الخميس ستكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-9 درجات لتسجل 40 مئوية في العاصمة عمان بحيث تتراجع يوم السبت لتصبح أعلى من معدلاتها ب 5 درجات لتسجل في العاصمة عمان 38 مئوية .


وأضافت أن درجات الحرارة ستعود يوم الاثنين المقبل إلى معدلاتها حيث تسجل الحرارة بالعاصمة عمان نحو 33 درجة مئوية.


وبينت أن الـ 10 أيام الأولى من شهر أيلول ستبقى درجات الحرارة اعتيادية.


وتتأثر المملكة بموجة حارة طويلة الأمد منذ يوم السبت الماضي وستستمر حتى يوم الاثنين القادم.

 

 

 




 

 


 

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