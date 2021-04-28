الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

تعميم حكومي .. استثناء موظفين من العمل بالحد الأدنى

البرلمان الإيراني يستدعي ظريف بسبب التسجيل الصوتي

أعمدة منارة بشارع الاستقلال في وضح النهار - صور

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان

مواطنون مستاؤون من عدم حصولهم على الدعم المالي

الأربعاء، 28-04-2021 11:51 ص

يوما الخميس والجمعة

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

درجات
توضيحية


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الخميس،وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان
 

كما ويطرأ إرتفاع طفيف على الحرارة، بعد غد الجمعة، بحيث تسجّل أعلى من المعدل الاعتيادي بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لابط

ارتفاع على الحرارة

104b83fa7442a3e59ff3ccdb82fd981c

مرتفع جوي يؤثر على المملكة

420211724651771725420

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

مطر

احتمالية سقوط أمطار خفيفة

4202118141112987797991

تحذيرات من الارصاد الجوية حول طقس اليوم

4202119225547680920347

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
لابط

ارتفاع على الحرارة

ربع

انخفاض طفيف على الحرارة الأحد

نار

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 10 درجات

320211992748664048366

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

تراجع

تراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة

جو

انحسار الكتلة الحارة غدا