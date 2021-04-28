المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الخميس،وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما ويطرأ إرتفاع طفيف على الحرارة، بعد غد الجمعة، بحيث تسجّل أعلى من المعدل الاعتيادي بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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