انحسار الأجواء الخماسينية مساء اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: تنحسر تدريجيا الأجواء الخماسينية، وتكون لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



التحذيرات ليوم السبت:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.