السبت 19-12-2020
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السبت، 19-12-2020 11:57 ص

ارتفاع على درجات الحرارة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأحد ، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق قراءة "الوكيل الإخباري" لنشرة دائرة الأرصاد الجوية على مدار الثلاثة أيام القادمة.

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كما وتبقى الأجواء مشمسة، الإثنين، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

كما وتستمر الأجواء مشمسة، الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتظهر في ساعات المساء بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، وتتحول مساءً الى شمالية غربية .

 

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