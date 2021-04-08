تطورات وتحذيرات جديدة من الارصاد حول منخفض السبت القادم

الوكيل الاخباري - حذرت الارصاد الجوية من تغير جذري على الطقس يوم السبت القادم حيث ستتاثر المملكة بمنخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح .

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وقالت الارصاد في تطور جديد ان الرياح ستكون غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية .



كما نشرت الارصاد عددا من التحذيرات اهمها :

- خطرتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- خطر الهبات المرافقة للرياح في بعض المناطق.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.