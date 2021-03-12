الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 09:30 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

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الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل خلال ساعات الصباح زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

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ويُتوقع أن تكون الأمطار خلال ساعات الفجر غزيرة ببعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (70كم/س) في بعض المناطق مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الظهيرة تضعف الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، وتخف مع ساعات الليل سرعة الرياح تدريجيا.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة، ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 

 

ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر الغيوم العالية في ساعات المساء، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 - 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3، وفي مرتفعات الشراه 12 - 4، وفي مناطق البادية 22 - 3، وفي مناطق السهول 13 - 5، وفي الاغوار الشمالية 21 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 9، وفي البحر الميت 23 - 11، وفي خليج العقبة 27 - 12 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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