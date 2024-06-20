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الخميس، 20-06-2024 06:24 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم ..والأرصاد تحذر

حرارة


الوكيل الاخباري - يستمر الطقس جاف، وحار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبي في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية. 


كما حذرت من خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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