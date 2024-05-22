تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يكون الطقس اليوم دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي الى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد اليوم الأربعاء في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

