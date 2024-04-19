تفاصيل الحالة الجوية في المملكة لـ 4 أيام

الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم الجمعة وتكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وترتفع يوم الاثنين درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 28 - 12، وفي مناطق السهول 25 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 18، وفي البحر الميت 33 - 17، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.

