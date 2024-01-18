تفاصيل الحالة الجوية في المملكة وتحذيرات من الصقيع

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



وحذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية، وأجزاء من مناطق البادية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والسهول.

