الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 28-03-2023 10:49 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تسود المملكة رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، كما تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ليلاً: الأجواء باردة في اغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار  المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

 

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