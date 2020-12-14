الإثنين 14-12-2020
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الإثنين، 14-12-2020 07:52 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري -  يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً،  ومع ساعات الليل تعبر المملكة تدريجياً جبهة هوائية باردة مرافقة للمنخفض الجوي والذي سيتمركز فوق جزيرة قبرص
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 حيث تتزايد كميات الغيوم على إرتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة، وتهطل الامطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة

وفي أجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون الهطولات مع ساعات الليل المتاخرة غزيرة أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار

مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية.

 




 

 


 

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