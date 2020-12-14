تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، ومع ساعات الليل تعبر المملكة تدريجياً جبهة هوائية باردة مرافقة للمنخفض الجوي والذي سيتمركز فوق جزيرة قبرصحيث تتزايد كميات الغيوم على إرتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة، وتهطل الامطار في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكةوفي أجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون الهطولات مع ساعات الليل المتاخرة غزيرة أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبارمما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية.