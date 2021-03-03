الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 03-03-2021 07:12 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة؛ حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرةً أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة  بما فيها منطقة البحر الميت ، كما ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح أن تشهد قمم الجبال العالية ولفترات زمنية وجيزة هطول زخات من الثلج تكون غالباً ممزوجة مع المطر ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.
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 وفي الليـل تضعف فرصة الهطولات تدريجياً في أغلب المناطق وتتناقص كميات الغيوم ، ويتوقع مع ساعات الليل المتاخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً.

 




 

 


 

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