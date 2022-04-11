الإثنين 11-04-2022
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الإثنين، 11-04-2022 09:13 م

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على المملكة غدا

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة الثلاثاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث يطرأ إنخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تتحول الأجواء الى باردة في أغلب المناطق وتضعف سرعة الرياح تدريجياً.

🔺 تحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
-  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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