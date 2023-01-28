تفاصيل المنخفض والكتلة الباردة جداً القادمة للاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتعود الاجواء الباردة، وتهطل الامطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احيانا .



وتمتد الهطولات ليلا الى اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ،خطر تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار ، وخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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