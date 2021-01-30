تفاصيل طقس اليوم وتحذيرات هامة من الارصاد

الوكيل الاخباري - وفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم السبت مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً، وتبقى فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات خلال اليوم :

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-خطر الانزلاق على الطرقات في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح أثناء هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

-خطر تشكل الانجماد الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.



