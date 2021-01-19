الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

قصف مدفعي لجيش الاحتلال على غزة

ترامب: أنا أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة

الأرصاد تحذر من السيول والانجماد الأربعاء

السفير السعودي يؤكد ضرورة تمكين الأونروا

آخر يوم كامل لترامب في البيت الأبيض

رئيس الوزراء يوجه للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

البنتاغون يستبعد 12 عنصرا من مهمة حماية تنصيب بايدن

إجراءات جديدة على جميع المسافرين القادمين للاردن

بريطانيا: شخص من كل ثمانية أصيب بكورونا

وزير الصحة يعلق على حادثة وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي

الثلاثاء، 19-01-2021 09:56 م

ثلوج الأربعاء على ارتفاع 1100 متر

ثلوج


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية في احدث نشراتها الجوية ان تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة من اصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي، سيتعمق الاربعاء ، مما يؤدي الى المزيد من الانخفاض على الحرارة، لتسود أجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م هطول زخات من الثلج، تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد الارتفاعات ما دون ذلك زخات من الثلج ممزوجة مع المطر، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة . 
اضافة اعلان

وفي العاصمة عمان بينت الارصاد في تصريح للوكيل الاخباري ان المرتفعات الغربية من عمان كمرتفعات تلاع العلي وخلدا ومنطقة المدينة الطبية وصويلح ستشهد زخات من الثلج . 
 
فيما ستشهد ايضا المرتفعات الشمالية في عجلون زخات ثلجية على فترات .

 اما المناطق الجنوبية فمن المتوقع ان تشهد مرتفعات الشوبك ومعان والنقب زخات ثلجية خاصة مرتفعات المريغة والقادسية . 

ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتخف تدريجياً سرعة الرياح، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120211985458251936304

الأرصاد تحذر من السيول والانجماد الأربعاء

64a72d6a-0422-4d2a-adc4-a87389798bc1

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

الطقس

أمطار غزيرة اليوم وغدا وزخات ثلجية في المرتفعات الجنوبية

120211712205572615068

ثلوج وأجواء باردة جداً في الأردن خلال المنخفض الجوي القادم

f63ac421-4349-49b8-acd0-51bfe183731a

الارصاد تنشر تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على المملكة

8a36035d-3423-4184-95ff-66f4d95b4bb1

التفاصيل الكاملة لثلوج الاربعاء واماكن تراكمها في الاردن

أخبار متعلقة
12021519135649290758

كيف ستكون حالة الطقس يوم الجمعة؟

1220201501747910435938

الارصاد توضح حول فرصة تساقط الثلوج هذا الأسبوع

1220201565443763482279

الأرصاد : رياح باردة وجافة اعتبارا من الجمعة