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الأربعاء، 22-03-2023 11:39 ص

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

ازمة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد آل خطاب إن المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي يومي السبت والاحد وذلك خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن حالة عدم الاستقرار سيصاحبها أمطار شاملة على كافة مناطق المملكة  مع انخفاض بدرجات الحرارة وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ونوه أن ذروة الحالة الجوية وغزارة هطول الأمطار ستكون نهار السبت القادم وستستمر حالة عدم الاستقرار إلى مساء يوم الأحد القادم وتنحسر صباح الاثنين .


وحذر آل خطاب من  خطر الإنزلاق على الطرقات التي ستشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة جنوب وشرق المملكة بما فيها منطقة العقبة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي.


 




 

 


 

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