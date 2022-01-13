خلال ساعات.. طقس بارد جدًا ومنخفض جوي يؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري -تتأثر المملكة الليلة بكتلة هوائية باردة جداً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص.

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ووفقاً لنشرة الطقس الصادرة عن الارصاد الجوية تتحول الأجواء مع ساعات الليل إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للامطار في ساعات الليل، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.



كما حذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل السيول في ساعات متأخرة من الليل في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة.



الى ذلك حذرت مديرية الأمن العام من الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة مع ساعات الليل اليوم الخميس ، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.



و قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه نظراً لما ستشهده المملكة من منخفض جوي متوقع، تهيب مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم.



ودعت إلى التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية ، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا ، وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه ، و تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل، اضافة الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.



على صعيد متصل قدمت أمانة عمّان الكبرى، عددا من الإرشادات للتجار في العاصمة عمّان خلال المنخفض الجوي القادم.



وقالت الأمانة، اليوم الخميس، في منشور لها عبر "تويتر" إن على التجار التأكد من تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو.



وشددت على تفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحلات التجارية، إلى جانب عدم القاء النفايات عشوائيا، لتجنب إغلاق شبكة تصريف المياه.



كما دعت الامانة للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار.



ونشرت الأمانة أرقام هواتف الطوارئ 065359970 / 065359971

