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الإثنين، 19-07-2021 07:50 ص

ذروة الكتلة الحارة على المملكة اليوم

طقس-3
توضيحية


الوكيل الإخباري - يبلغ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة ذروته على المملكة، الاثنين مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهوربعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوربعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في جنوب المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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