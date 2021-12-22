الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يوجه بضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة

لجنة السياحة النيابية تطلع على الاستراتيجية الوطنية للسياحة

وزير الاعلام : تحديث القطاع العام المسار الثالث للتحديث الشامل

المستقلة للانتخاب تصدر دليل العدالة الانتخابية

بني مصطفى تكرم حائزي جائزة الموظف المثالي في البلقاء

مجلس الوزراء يقرِّر تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج بالاردن مجدداً في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

الأربعاء، 22-12-2021 06:35 م

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج بالاردن مجدداً في هذا الموعد

12202118124828186321822


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع نشاط جوي بارد إلى بارد جداً في الفترة ما بين نهاية الشهر الحالي وبداية العام الجديد .

 ووفق عقل ان المنخفض الجوي سيكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة قد يحمل معه الثلوج ويكون من أصل قطبي .

واشار عقل انه يتم مراقبة التطورات الجوية والتي ستكون اكثر وضوحاً خلال الايام القادمة . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202117181545490378561

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

0L5A1632

درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم الأربعاء

1220211723154706457356

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

1220211117368108147352

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

3333

الارصاد : ثلوج في رأس منيف

ثلوج 4

تطورات تساقط الأمطار والثلوج خلال الساعات القادمة

أخبار متعلقة
مطر3

تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة

مطر الوكيل

المملكة على موعد مع منخفض جوي نهاية الاسبوع

مطر الوكيل

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

M63A9548

راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج في هذا الموعد

IMG_4290

توضيح حول تساقط الثلوج خلال منخفض غدا الأربعاء

1d2079fb-33af-4cf8-a03e-604dfe72f115

الأربعاء.. منخفض جوي يشهد امطاراً غزيرة في بعض المناطق