راصد جوي يتوقع تساقط الثلوج بالاردن مجدداً في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع نشاط جوي بارد إلى بارد جداً في الفترة ما بين نهاية الشهر الحالي وبداية العام الجديد .



ووفق عقل ان المنخفض الجوي سيكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة قد يحمل معه الثلوج ويكون من أصل قطبي .



واشار عقل انه يتم مراقبة التطورات الجوية والتي ستكون اكثر وضوحاً خلال الايام القادمة .

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