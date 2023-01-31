الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 06:06 م

شاهد : بدء تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد مرتفعات القادسية بمحافظة الطفيلة مساء اليوم الثلاثاء تساقطاً للثلوج المتراكمة . 

بدورها أكدت ادارة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد المملكة تساقطاً للثلوج على ارتفاع 1100م وما يزيد ليل غد الأربعاء وفجر بعد غد الخميس.

وقالت الارصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق التي ستشهد تراكمات محدودة للثلوج هي مرتفعات عجلون ، والطفيلة ، ومرتفعات الكرك والشوبك ورأس منيف .

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