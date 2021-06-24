كتلة حارة تـؤثر بالمملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجياً ، الخميس ، بكتلة هوائية حارة نسبياً حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، حيث تسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبياً في مناطق السهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.