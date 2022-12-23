مأمون عقل: مُنخفض قطبي مُحمّل بالامطار وزخات الثلج يصل الأحد ويؤثر على هذه المناطق

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الراصد الجوي مامون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية، إن المملكة على موعد مع مُنخفض جوي مصحوب برياح قطبية باردة ورطبة يصل مساء يوم الأحد القادم ويستمر بالتأثير حتى ظهر يوم الثلاثاء القادم، مع فرصة لتساقط الثلوج.

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وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن المُنخفض محمل بكميات امطار ممتازة من المتوقع ان تتساقط على مختلف مناطق المملكة، خاصة المناطق الوسطى والجنوبية.



وبيّن أن هناك فرصة لتساقط الثلوج خلال تأثير المُنخفض الجوي فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، والمناطق الشرقية من جنوب المملكة، بمشيئة الله تعالى.



وتتأثر المملكة منذ صباح اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة.



