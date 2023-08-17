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الخميس، 17-08-2023 04:02 م

مستجدات الموجة الحارة .. الارصاد تحذر من طقس الجمعة

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الوكيل الاخباري - اكدت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الجمعة سيشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،   

وتكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
وتحذر الادارة من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ، عدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة ،عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ،وعدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

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