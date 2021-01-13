منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة ، الأربعاء ،في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة بوجه عام، وتدريجياً تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تهطل زخات من الأمطار في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.



