أسباب جفاف الفم وطرق بسيطة لحل المشكلة

الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون منا بين الحين والآخر من جفاف الحلق وهو ما يدفعنا إلى شرب كمية كبيرة من الماء. وينتج هذا عن نقص في إفراز اللعاب. ومن الممكن أن يكون السبب عدم شرب كمية كافية من الماء أو خلل في عمل الغدد اللعابية مع التقدم في العمر.

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كذلك يمكن أن يتأثر عمل هذه الغدد بتناول بعض أنواع الدواء ومنها مضادات الهيستامين والاكتئاب وتلك المدرة للبول والمرتبطة بالعلاج الكيميائي.



كما ترتبط هذه المشكلة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري واضطرابات الكليتين وأمراض المناعة الذاتية. ومن الممكن أن تكون النتيجة للشعور الدائم بالقلق. ولهذا يدعو الخبراء في هذه الحالة إلى الحرص على الاسترخاء وإلى شرب الكثير من الماء.



ومن المعروف أن الجهات الصحية العالمية توصي دائماً بضرورة شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء يومياً وبتناول المأكولات التي تحتوي على الماء. فهذا يساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية بطريقة صحيحة. كذلك من المهم الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح.

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