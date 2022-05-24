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الثلاثاء، 24-05-2022 11:13 ص

أسباب مرضية لشعورك بالتعب المستمر

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الوكيل الإخباري - قال البروفيسور هانيس هورتر إن التعب المستمر له أسباب عدة، منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي.


وأوضح اختصاصي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني أن التعب المستمر قد يرجع إلى أسباب جسدية بسيطة تتمثل في قلة النوم ونقص المعادن كالحديد ونقص السوائل.


كما قد يرجع التعب المستمر إلى أسباب جسدية خطيرة تتمثل في فقر الدم والعدوى وأمراض الأيض وأمراض القلب والأورام، وذلك إذا كان التعب مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي.


وعند الشعور بتعب مستمر في حالة الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فإن هذا يدل على أن جرعة الدواء غير مضبوطة. ومن ناحية أخرى، قد يكون السبب نفسياً مثل التوتر العصبي المستمر واضطرابات القلق والاكتئاب.

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