فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة والشعر

الوكيل الإخباري - باتت العديد من النساء تعتمد على الزيوت الطبيعية التي لها مفعولها السحري في الحفاظ على جمالها وإكساب بشرتها النضارة والنعومة وحمايتها من التجاعيد.

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يعد زيت شجرة الشاي واحد من الزيوت المغذية المفيدة والفعّالة لعلاج العديد من المشاكل الصحية والجمالية عند استخدامه مثلاً للشعر والبشرة.

فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة :



- يساعد زيت شجرة الشاي على ترطيب البشرة من الأعماق والحدّ من جفافها.



- يعمل كمضاد للميكروبات والإلتهابات فيقتل ويحد من نموّ بكتيريا حب الشباب ويساهم في إزالة الندبات.



- يحتوي زيت شجرة الشاي على مواد تساعد في تفكيك الدهون التي تتراكم على البشرة وتسدّ مسام الوجه.



- يحمي زيت شجرة الشاي من الإصابة بالالتهابات الجلدية كما يُستخدَم كمهدئ في علاج حروق البشرة الناتجة عن أشعة الشمس أو الحروق العادية.

خلطات من زيت شجرة الشاي للبشرة:



حمام بخار من زيت شجرة الشاي للتخلص من البثور أضيفي قطرتين إلى 3 قطرات من زيت شجرة الشاي في وعاء به ماء ساخن ثم ضعي وجهك فوق الوعاء مع استخدام منشفة للتغطية. كرّري هذا الحمام الواقي من البثور مرتين في الأسبوع لمدة 10 دقائق.

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر :



يحتوي زيت شجرة الشاي على مواد مضادة للجراثيم والفطريات التي تفتح مسام فروة الرأس وبالتالي تحدّ من إفراز الزيوت كما إنها تقضي على البكتيريا وتعزّز نمو الشعر. لذلك يعتبر زيت شجرة الشاي مثالي لصاحبات الشعر الدهني.

زيت شجرة الشاي للتخلص من القشرة:



أضيفي بعض قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الخاص بكِ. هذه الطريقة ستخلصك من مشكلة القشرة في غضون أشهر قليلة.

كلّ ما عليكِ فعله هو خلط 3 إلى 5 قطرات من هذا الزيت مع كوب من الماء وتدليك فروة الرأس به لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يومين.

من بعدها قومي بغسل شعركِ بالشامبو على ان يكون خالي من الزيوت.

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