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الثلاثاء، 16-05-2023 09:37 ص

منها الضحك .. 5 طرق غريبة لزيادة معدل حرق الدهون

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الوكيل الإخباري- رفع معدل حرق الدهون بالجسم من الأهداف التي يسعى إليها الكثير من الأشخاص، لتجنب زيادة الوزن، ولكن يواجه البعض صعوبة في تحقيقه بالطرق التقليدية.

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في السطور التالية، نستعرض  في التقرير التالي طرق غير شائعة لرفع معدل الحرق بالجسم، وفقًا لموقع "Healthline".

طرق غير شائعة لزيادة معدل الحرق بالجسم


1- الاستحمام بالماء البارد
يلعب الاستحمام بالماء البارد دورًا كبيرًا في زيادة معدل الأيض، لأن برودة المياه تحفز الدهون البنية على توليد الحرارة، لتدفئة الجسم، مما يساعد على فقدان الوزن.


2- شرب الماء البارد
لشرب الماء البارد تأثير مماثل للاستحمام به، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، فضلًا عن قدرته على ترطيب الجسم والحد من الإصابة بالجفاف.


3- مضغ اللبان
يساعد مضغ العلكة على الشعور بالامتلاء وتقليل تناول الطعام، كما تؤكد بعض الأدلة أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي، بشرط أن يكون خاليًا من السكر.


4- التبرع بالدم
عند التبرع بالدم، يزداد معدل حرق السعرات الحرارية، لإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، للبدء في تعويض كمية الدماء التي تم فقدها.


ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على هذه طريقة دائمًا لزيادة معدل الحرق بالجسم، لأن المتبرع عليه الانتظار 8 أسابيع على الأقل، حتى يتمكن من التبرع مرة أخرى.


4- تمارين التمدد
تساعد تمارين التمدد على إنقاص الوزن الزائد، لأنها تساهم في رفع معدل حرق الدهون بالجسم بفعالية كبيرة، بالإضافة إلى قدرتها على زيادة مرونة العضلات وتخفيف التوتر والسيطرة على آلام العظام والمفاصل.


5- الضحك
أظهرت الأبحاث، أن الضحك يساعد على حرق السعرات الحرارية وتعزيز الجهاز المناعي وتقوية الذاكرة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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