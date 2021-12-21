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الثلاثاء، 21-12-2021 04:37 م

نصائح ذهبية للحامل في الشهر الرابع والخامس

نصائح ذهبية تؤكد على مراجعة الطبيب في الشهر الرابع والخامس للتاكد من سلامة صحتك وجنينك من دون استثناء


الوكيل الإخباري - أكدت دكتورة صقر، أن الشهر الرابع والخامس بمثابة طفرة تكوينية تنمو من خلالها وظائف الجسم الحيوية بالشكل السريع، إذ يزداد وزنه وطوله، تصبح الأعضاء الجنسية الخارجية مرئية بشكل واضح، يبدأ الشعر في النمو، يكون نمو أذني الجنين قد شارف على الاكتمال، يتغير حجم الجنين بشكل تدريجي أسبوعيا خلال الشهر الرابع والخامس على وجه الخصوص، وذلك بخلاف العديد من التطور الأخرى التي تحتاج إلى العناية بصحتك، من أجل سلامة الجنين عند الولادة.

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لذا اتبعي عزيزتي، أهم نصائح ذهبية للحامل في الشهر الرابعو الخامس، على النحو التالي :

 

1 - احصلي على قسط وافي من النوم خلال الشهر الرابع والخامس، مع مراعاة تغيير وضعية نومك بصفة مستمرة لتغذية الجنين على النحو المطلوب، فهذه إحدى النصائح الذهبية الفعالة مع زيادة حجم الجنين خلال هذه المرحلة.

 

2 - تجنبي التوتر قدر المستطاع، لمنع أثاره السلبية على طاقة جسمك خلال الشهر الرابع والخامس.

 

3 - مارسي التمارين الرياضية متوسة المجهود وبعد استشارة الطبيب المختص، خصوصا " المشي، السباحة، ركوب الدراجة الهوائية" وذلك لأن التمارين الرياضية في الشهر الرابع والخامس هي الوسيلة الأمثل لخفض مقاومة الأنسولين والحفاظ على مستويات السكر في الدم، لتفادي الإصابة بسكري الحمل، فهذه من أهم النصائح الذهبية للحامل في الشهر الرابع والخامس.

 

4 - احرصي على إضافة 300 سعرة حرارية إضافية لنظامك الغذائي الصحي خلال الشهر الرابع والخامس مع طبيب المختص، والأهم ضرورة اعتماد على المصادر الغذائية الصحية المفيدة" الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الأحادية غير المشبة على وجه الخصوص، لنمو الجنين الشكل الصحي وسلامة صحتك من دون استثناء، فهذه إحدى النصائح الذهبية في الشهر الرابع والخامس.

 

المصدر - هي

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