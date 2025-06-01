أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي يُمنع تسخينها مجددًا، بحسب موقع Times of India:
1- الأرز
إعادة تسخين الأرز المطهو والمُترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، قد يؤدي إلى نمو بكتيريا تُفرز سمومًا لا تزول بالتسخين، ما يعرّض الجسم لخطر التسمم الغذائي.
نصيحة: اطهِ الأرز على دفعات صغيرة، واحتفظ به في الثلاجة، وسخّنه مباشرة قبل تناوله.
2- السبانخ
تحتوي السبانخ على نسبة عالية من النترات، التي قد تتحول إلى نتريتات ضارة عند إعادة التسخين، ما يزيد من خطر بعض المضاعفات الصحية.
نصيحة: تناول السبانخ طازجة أو أعد تسخينها لمرة واحدة فقط، إن لزم الأمر.
3- البطاطس
ترك البطاطس المطهية دون تبريد جيد قد يؤدي إلى نمو بكتيريا خطيرة، خاصة إذا أُعيد تسخينها أكثر من مرة، ما يرفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.
نصيحة: خزّن البطاطس المطهية في الثلاجة جيدًا، ولا تُسخنها إلا مرة واحدة.
4- البيض
يُعد البيض من أكثر الأطعمة حساسية لإعادة التسخين، إذ يؤدي ذلك إلى تحلل البروتينات وظهور رائحة كبريتية، بالإضافة إلى احتمالية تشكّل مركبات ضارة على الصحة.
نصيحة: تناول البيض طازجًا وتجنّب تسخينه بعد الطهي.
5- الدجاج
إعادة تسخين الدجاج أكثر من مرة قد يؤدي إلى جفاف البروتين وتكاثر البكتيريا، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.
نصيحة: سخّن الكمية التي ستُتناول فقط، وتأكد من وصول الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية لضمان سلامته.
خلاصة:
تشدد التوصيات الغذائية على ضرورة تخزين الطعام المطهو بشكل صحيح، وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة، خاصة في حال الأطعمة البروتينية والنشوية، حفاظًا على الصحة العامة وتفادي التسمم الغذائي.
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