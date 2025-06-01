أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يعتقد البعض أن تسخين الطعام أكثر من مرة أمر آمن، إلا أن الخبراء يحذرون من أن بعض الأطعمة قد تتحوّل إلى مصدر خطر صحي إذا تم إعادة تسخينها بعد تبريدها، نتيجة تكوّن سموم أو نمو بكتيريا ضارة.

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وفيما يلي أبرز الأطعمة التي يُمنع تسخينها مجددًا، بحسب موقع Times of India:

1- الأرز

إعادة تسخين الأرز المطهو والمُترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، قد يؤدي إلى نمو بكتيريا تُفرز سمومًا لا تزول بالتسخين، ما يعرّض الجسم لخطر التسمم الغذائي.

نصيحة: اطهِ الأرز على دفعات صغيرة، واحتفظ به في الثلاجة، وسخّنه مباشرة قبل تناوله.



2- السبانخ

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من النترات، التي قد تتحول إلى نتريتات ضارة عند إعادة التسخين، ما يزيد من خطر بعض المضاعفات الصحية.

نصيحة: تناول السبانخ طازجة أو أعد تسخينها لمرة واحدة فقط، إن لزم الأمر.



3- البطاطس

ترك البطاطس المطهية دون تبريد جيد قد يؤدي إلى نمو بكتيريا خطيرة، خاصة إذا أُعيد تسخينها أكثر من مرة، ما يرفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

نصيحة: خزّن البطاطس المطهية في الثلاجة جيدًا، ولا تُسخنها إلا مرة واحدة.



4- البيض

يُعد البيض من أكثر الأطعمة حساسية لإعادة التسخين، إذ يؤدي ذلك إلى تحلل البروتينات وظهور رائحة كبريتية، بالإضافة إلى احتمالية تشكّل مركبات ضارة على الصحة.

نصيحة: تناول البيض طازجًا وتجنّب تسخينه بعد الطهي.



5- الدجاج

إعادة تسخين الدجاج أكثر من مرة قد يؤدي إلى جفاف البروتين وتكاثر البكتيريا، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

نصيحة: سخّن الكمية التي ستُتناول فقط، وتأكد من وصول الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية لضمان سلامته.



خلاصة:

تشدد التوصيات الغذائية على ضرورة تخزين الطعام المطهو بشكل صحيح، وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة، خاصة في حال الأطعمة البروتينية والنشوية، حفاظًا على الصحة العامة وتفادي التسمم الغذائي.