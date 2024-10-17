أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس

وقال موافي، إن الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم عادة ما يشعر به الإنسان على هيئة "زنة في الرأس".
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع المرتبط بارتفاع ضغط الدم يحدث في مكانين بالرأس، هما:
- أعلى الرأس.
- خلف الرأس.
وأوضح ان صداع أعلى الرأس يشعر به معظم الأشخاص، عندما يخبرهم الطبيب بأنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أنه ألم نفسي، ينجم عن الشعور بالتوتر والقلق.
بينما صداع خلف الرأس، أكد موافي أنه ألم عضوي، يحدث لمريض الضغط المرتفع، عندما يرتفع ضغطه بشكل حاد، مصحوبًا بآلام مبرحة أمام الأذنين.
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